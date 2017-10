Der 28-Jährige, der bisher ohne Vertrag für diese Saison da stand, bestritt in seiner Karriere 47 NHL-Spiele für die Ottawa Senators. Zuletzt spielte er in der KHL für ZSKA Moskau, bei dem er aber nach drei Jahren nicht mehr erwünscht war.

An der Heim-WM im Frühling erzielte da Costa, der bereits seit Anfang Woche in Genf weilt, für Frankreich in sechs Partien zehn Skorerpunkte.