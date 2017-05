Der 26-jährige Verteidiger, der im Frühling auch mit dem HC Lugano in Verbindung gebracht worden ist, kommt von Frölunda. Der schwedische Spitzenklub gewann zuletzt zweimal die Champions League und eliminierte im Januar im Halbfinal Fribourg-Gottéron.

Henrik Tömmernes wurde in der vergangenen Saison in der höchsten schwedischen Liga SHL zu besten Verteidiger erkoren (47 Skorerpunkte in 63 Spielen).