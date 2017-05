Zuerst erzielte Thoresen kurz vor Spielmitte im Powerplay das 2:0, zehn Minuten vor dem Ende stellte er mit dem 3:1 den zwischenzeitlichen Zweitore-Vorsprung wieder. Er profitierte davon, dass der französische Verteidiger Antonin Manavian den Puck noch unhaltbar für Cristobal Huet ablenkte.

Für die Franzosen, die nur zehn Sekunden danach noch einmal verkürzten, schoss Stéphane da Costa vor nur 7896 Zuschauern in der halbvollen Pariser Arena beide Tore. Thoresen sorgte in einem ausgeglichenen Spiel für den Unterschied zu Gunsten Norweger, die am Sonntag Abend der nächste Gegner der Schweiz sind. Auf Frankreich treffen die Schweizer dann am Dienstag.

Tschechiens Reaktion

Tschechien reagierte auf die Startniederlage gegen Kanada mit einem Torfestival. Beim 6:1 gegen Weissrussland liessen die Tschechen nichts anbrennen. Bereits am Freitag gegen die Kanadier hatte Tschechien einen guten Eindruck hinterlassen. Sie verloren zwar 1:4, besassen aber mindestens so viele ausgezeichnete Chancen wie die Kanadier.

Gegen Weissrussland holten die Tschechen Verpasstes nach. Unter die Torschützen reihte sich auch Roman Cervenka. Der Stürmer von Fribourg-Gottéron traf zum wegweisenden 3:1 (36.). Weissrussland brachte im gesamten Spiel trotz vier Powerplay-Gelegenheiten nur sieben (!) Torschüsse zustande und ziert in der "Schweizer" Gruppe B nach der zweiten Niederlage das Tabellenende.

Kanterniederlage für Deutschland

In der Gruppe A in Köln wurde Deutschland einen Tag nach dem überraschenden 2:1 gegen die USA auf den Boden der Tatsachen geholt. Gegen das hoch überlegene Schweden kassierte der zweite Gastgeber nebst Frankreich eine 2:7-Kanterniederlage. Luganos Torhüter Elvis Merzlikins führte Lettland zu einem 3:0-Sieg über Dänemark. Merzlikins brillierte vor allem im ersten Drittel, das die Dänen mit 18:7-Torschüssen dominierten.

Italien fast mit Sensation

Die Slowakei zog in ihrem ersten Spiel den Kopf gegen Italien gerade noch aus der Schlinge. Bis 64 Sekunden vor dem Ende führten die Italiener völlig überraschend 2:1, ehe Libor Hudacek noch ausglich und Peter Ceresnak in der 3. Minute der Verlängerung den Siegtreffer zum 3:2 für die Slowaken erzielte.

Die Resultate in der Übersicht

Gruppe A (in Köln). Samstag: Lettland - Dänemark 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Slowakei - Italien 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) n.V. Deutschland - Schweden 2:7 (1:1, 1:3, 0:3). - Rangliste: 1. Schweden 2/4. 2. Lettland 1/3. 3. Deutschland 2/3. 4. Slowakei 1/2. 5. Russland 1/2. 6. Italien 1/1. 7. USA 1/0. 8. Dänemark 1/0.

Gruppe B (in Paris). Samstag: Schweiz - Slowenien 5:4 (4:0, 0:1, 0:3, 0:0) n.P. Weissrussland - Tschechien 1:6 (0:2, 1:1, 0:3). Norwegen - Frankreich 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). - Rangliste: 1. Kanada 1/3. 2. Finnland 1/3. 2. Norwegen 1/3. 4. Tschechien 2/3. 5. Schweiz 1/2. 6. Slowenien 1/1. 7. Frankreich 1/0. 8. Weissrussland 2/0.