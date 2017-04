Findet der Wandervogel sein Glück in Olten?

Ohnehin hat sich Stapleton längst zu einem Wandervogel entwickelt: In der NHL kam der kleine aber wendige Amerikaner (173 cm/82 kg) für die Organisationen Toronto Maple Leafs, Atlanta Thrashers und Winnipeg Jets insgesamt zu 118 NHL-Einsätzen, ehe er das Abenteuer in der russischen KHL in Angriff nahm. Dort wurde er jedoch in allen Teams – Dinamo Minsk, Ak Bars Kazan, Nizhnekamsk wie auch Metallurg Magnitogorsk nie richtig glücklich. Bereits vor der NHL-Zeit sammelte er in der finnischen Liga bei Jokerit Helsinki Erfahrungen.

In der abgeschlossenen Saison stand der Rechtsschütze bei Färjestad und Spartak Moskau unter Vertrag, konnte sich jedoch nie mehr richtig durchsetzen.

Ob Stapleton nun beim EHC Olten sein Glück findet? Klar ist, dass er es ernst meint: Der Amerikaner trimmt sich derzeit in seiner Heimat unter der Leitung eines erfahrenen Fitnesstrainers der Chicago Blackhawks fit.

Stapleton: «Ich bin nach zwei etwas unbefriedigenden Jahren topmotiviert, nochmals durchzustarten und erachte die Herausforderung, die der EHC Olten mir bietet, als sehr reizvoll.»