Im Startdrittel hatten Jewgeni Malkin in doppelter Überzahl, Conor Sheary und Nick Bonino für die Gastgeber ein 3:0 vorgelegt - aus fünf Torschüssen. Jake Guentzel (57.) mit dem Gamewinner und Bonino 62 Sekunden vor Spielende mit einem Schuss ins leere Tor und seinem zweiten Torerfolg sorgten dann für die späte Entscheidung, nachdem Nashville kurz zuvor den 0:3-Rückstand aus den ersten 20 Minuten egalisieren konnte. Frederick Gaudreau hatte in der 54. Minute für die Gäste noch zum 3:3 ausgeglichen.

Die Predators wären zu Beginn beinahe in Führung gegangen. Doch das vermeintliche 1:0 von P.K. Subban (8.) wurde nach einer Coaches Challenge aberkannt. Tatsächlich befand sich Nashvilles Stürmer Filip Forsberg um Zentimeter in einer Offside-Position. Es war die erste Coaches Challenge in der Geschichte des Stanley Cups in der zweiten Saison seit Einführung.