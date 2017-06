Der 29-Jährige verfügt über AHL- und KHL-Erfahrung und soll sich bei den Zürcher Unterländern sowohl auf als auch neben dem Eis als Leader einfügen.

Andersén, der zuletzt in der KHL für Jekaterinburg spielte (13 Punkte in 37 Spielen), war 2012 in Schweden Meister mit Brynäs und 2014 Bronze-Gewinner mit Schwedens Nationalteam.