Das wurde ihnen seither bei jeder Gelegenheit unter die Nase gerieben. Fans der gegnerischen Teams skandieren dann lustvoll «Sixty-seven!» in Anspielung auf den letzten Titelgewinn der Ahornblätter. 50 Jahre sind inzwischen vergangen, seit der Stanley-Cup zum letzten Mal in Besitz der Leafs war.

Der Matthews-Effekt

In der Nacht auf Montag sind sie erneut aus den Playoffs ausgeschieden. In der ersten Runde scheiterte Toronto knapp am besten Quali-Team, den Washington Capitals. Und doch ist die Stimmung in der kanadischen Wirtschaftsmetropole in Bezug auf seine Lieblings-Sportmannschaft so gut wie schon lange nicht mehr. Mit gutem Grund. Man muss kein Prophet sein, um diesem Team eine goldene Zukunft zu prognostizieren.

Dabei hat sich ein Mann als grosser Hoffnungsträger herauskristallisiert: Auston Matthews. Der 19-jährige Amerikaner, der im vergangenen Sommer von den Leafs an erster Stelle gedraftet wurde, hat alle Erwartungen erfüllt, ja sogar meilenweit übertroffen (40 Tore in der Qualifikation, weitere 4 in sechs Playoff-Spielen).