Bei YB stand er während einer Saison unter Christian Gross im Super-League-Kader, durfte ein paar Testspiele bestreiten und einmal 90 Minuten lang auf der Ersatzbank sitzen. «Mir wurde beschieden, mein Niveau reiche höchstens für die 1. Liga», sagt Alioski. Der damalige Technische Direktor Hansruedi Hasler differenziert: «Mit Spycher und Lecjaks waren wir auf Alioskis Position gut besetzt und hätten auch nicht gedacht, er könnte auf einer anderen Position so einschlagen wie in Lugano.» Auch der spätere Sportchef Fredy Bickel wollte Alioski nicht.

Joël Magnin war sein Trainer in der ersten Liga bei der U21 von YB. «Gianni ist ein extrem offener und fröhlicher Junge. Leider bekam er bei uns damals keine Chance, in die erste Mannschaft zu kommen, weil YB nicht auf Junge ausgerichtet war. Heute wären seine Möglichkeiten viel grösser», sagt Magnin. «Seine Entwicklung bei Lugano ist sicher überraschend, aber ein Wunder ist sie für mich nicht. Er hatte schon immer gute offensive Qualitäten.» Für Luganos Aufbauer Davide Mariani, bereits in Schaffhausen Teamkollege Alioskis, ist dessen Entwicklung aber eine Sensation. «Er besass zwar einen harten Schuss, aber einen Stürmer sah ich in ihm nicht. Niemals!»

Kein Mensch hatte sich Alioski als überragenden Goalgetter vorstellen können − ausser Zeman, der eine Eingebung gehabt haben muss. Aus dem 25-Jährigen ist nämlich nicht einfach nur ein ganz gewöhnlicher Stürmer geworden, der ab und zu mal ein Tor schiesst. Nein, Alioski hat als Torjäger und Passeur eingeschlagen wie eine Bombe. Die drei Treffer, die er in der vergangenen Saison nach seiner Umpolung schoss, waren kein Strohfeuer. Strotzend vor Selbstvertrauen legte er in der neuen Saison nach, schoss bis jetzt 15 Tore, gab 11 Assists und kann sogar Torschützenkönig werden.