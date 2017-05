Trat Sousa damals, das einzige Mal überhaupt in der ganzen Saison, im Trainingsanzug an die Seitenlinie, sagt Fischer schon jetzt: «Wir haben einen Anzug. Und das ist ein Cupfinal. Da muss man sich entsprechend verhalten. Auch wenn es mir nicht wahnsinnig wohl ist im Anzug, kann ich mir gut vorstellen, darin an der Linie zu stehen. Das werde ich überleben.»

Seine Kleidung. Es ist eine Nuance. Aber eine, die Fischers Charakter widerspiegelt. Hundertprozentige Hingabe bis zum Schluss. Es geht um den Verein, nicht um seine Person. Das beweist er sowohl verbal als auch nonverbal immer wieder. Dass er seine Cupfinal-Siegesquote bei 100 Prozent halten kann, wenn der FCB gewinnt, ist Nebensache für ihn. Aber eine, die man ihm gönnen würde.