Was ist der NHL Entry-Draft?

Eine alljährliche zweitätige Veranstaltung, die jedes Jahr an einem anderen Ort in Nordamerika stattfindet. Am Freitag geht die erste Runde über die Bühne (ab 1.00 Uhr Schweizer Zeit in der Nacht auf Samstag), am Samstag die restlichen runden.

Wie funktioniert der Draft?

Stark vereinfach gesagt: Die NHL-Teams wählen in umgekehrter Reihenfolge der Vorjahresklassierung die Spieler aus, die noch nicht in der NHL unter Vertrag stehen. Auf diese Weise werden jedes Jahr mehr als 200 Spieler im Alter von 18 bis 20 Jahren den Klubs zugeteilt. Der Draft geht über sieben Runden, jedes Team kann also sieben Mal einen Spieler auswählen.