Zum Faktor Sicherheit gesellt sich also auch noch der der Freiheit. Für den Allrounder heisst das: Er wird an den Flandern-Klassikern im Frühjahr sicher vermehrt auf eigene Rechnung fahren dürfen. Bei AG2R steht mit dem Belgier Oliver Naesen nur ein ausgewiesener Classique-Spezialist im Kader. Dazu ist Silvan Dillier sicher auch für die Tour de France ein heisses Thema. Umso mehr, als im kommenden Jahr bereits am dritten Tag ein Team-Zeitfahren auf dem Programm steht. Bekanntermassen eine Disziplin, in welcher Silvan Dillier zu den Besten des Pelotons gehört.

Der Bardet-Faktor

AG2R benötigt diesbezüglich sicher Verstärkung, will man die Chancen des eigenen Topfahrers Romain Bardet im Kampf um den Gesamtsieg nicht kompromittieren. Apropos Bardet: Der Gesamtdritte der diesjährigen Tour ist ein alter Weggefährte von Silvan Diller, der als 20-Jähriger eine Saison für Chambéry Cyclisme Formation (CCF) fuhr. Das CCF ist das eigentliche Ausbildungszentrum des AG2R-Rennstalls. Deshalb kennt Silvan Dillier einige seiner neuen Teamkollegen aus der gemeinsamen Zeit in Chambéry. Seine Rückkehr nach Frankreich ist also letztlich auch ein Akt der Brüderlichkeit. Umso mehr, als mit Matthias Frank ein weiterer, ambitionierter Schweizer Dilliers zukünftiger Teamkollege sein wird.

Freiheit, Sicherheit, Brüderlichkeit. Selbst wenn BMC Silvan Dillier letztlich doch halten wollte. Selbst wenn er von attraktiven Arbeitgebern wie Cancellaras Ex-Team Trek umgarnt wurde. Selbst wenn eine Handvoll weitere Equipen bei Manager Armin Meier anklopften: Angelehnt an das berühmte Motto der französischen Republik – Liberté, Égalité, Fraternité – stimmte für den amtierenden Schweizer Meister das «Rundumpaket» bei AG2R schliesslich am besten.