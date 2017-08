In der Endabrechnung hat in der Meisterschaft letzte Saison kein YB-Stürmer mehr Minuten gekriegt als Frey (1779). Aber das reichte ihm nicht, er wollte eine wichtigere Rolle einnehmen im Team, als er das in Bern diese Saison hätte tun können. Denn hätte sich Guillaume Hoarau (1634 Minuten) nicht im Frühling 2017 an der Hüfte verletzt, wäre das Resultat ein anderes gewesen. Auch der Fakt, dass Yuya Kubo (935 Minuten) in der Winterpause ging und Roger Assalé (908 Minuten) erst dann kam, führte dazu, dass niemand mehr Einsatzzeit hatte als Frey. Die Hierarchie aber war klar: Waren Hoarau und Assalé gesund, spielten sie.

Die Mär vom Kunstschüler

Aber Frey wollte nicht die Bank drücken, er wollte Tore schiessen, war auf Wiedergutmachung aus. Er sehnte sich nach der Liebe der Fans. Jene Liebe, die plötzlich weg war, als er YB im Herbst 2014 überraschend verliess und zu Lille in die Ligue 1 wechselte. Überhastet, fanden damals viele Berner Anhänger. Knappe zwei Saisons bei YB hatte er da auf dem Buckel und dann ging er. Er, der Junge mit der «Bärner Schnurre», aufgewachsen in Münsingen, knappe 15 Minuten von Bern entfernt. Und dann geht er einfach so. Mitten in der Saison.