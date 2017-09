Auch deshalb ist die Losung innerhalb des Schweizer Teams klar: Angriff ist die beste Verteidigung. «Es bringt nichts, wenn man zu lange abwartet. Wir müssen versuchen, ein aktives Rennen zu zeigen», sagt der BMC-Profi, der zusammen mit seinem Teamkollegen Stefan Küng am vergangenen Sonntag im WM-Mannschaftszeitfahren die Silbermedaille gewonnen hat.

Auch Küng selber setzt auf die Offensive: «Wir werden die Flucht nach vorne ergreifen müssen», sagt der 23-Jährige. Vor allem deshalb, weil keiner der insgesamt sechs startenden Schweizer in der Lage sein würde, in einem Endspurt einer grösseren Gruppe gegen die besten ihres Fachs zu bestehen. «Einen Sprint gegen Leute wie Sagan oder Matthews zu gewinnen, ist schwer. Deshalb müssen wir versuchen, vorher für eine Entscheidung zu sorgen.» Und vor allem müsse man bei den Leuten sein, wenn 100 Kilometer vor dem Ziel die ersten wirklich ernsthaften Attacken erfolgen werden, betont Küng.

Michael Albasini als Teamleader

Als Leader werden die Schweizer am Sonntag Michael Albasini (36) ins Rennen schicken. «Alba ist genau der Mann für diese Art von harten Rennen», sagt Stefan Küng, der sich zusammen mit Silvan Dillier eher in der Rolle des Jokers sieht, der zum Einsatz kommt, wenn der beste Trumpf nicht stechen sollte. Den Routiniers wie Michi Schär (30) oder Grégory Rast (37) fällt die Helferrolle zu. Die beiden amten als Capitaines de Route, die das Renngeschehen lesen sollen.

Was umso wichtiger sein wird, da an den WM-Rennen kein Funk erlaubt ist und die Fahrer somit darauf angewiesen sind, dass irgendjemand die Übersicht behält. «Das mit dem fehlenden Funk kommt uns als kleineres Team eher entgegen», sagt Dillier. Denn so werde es den grossen Teams aus Spanien, Italien, Frankreich, den Niederlanden oder Belgien schwerfallen, das Rennen zu kontrollieren.

Für Silvan Dillier wie für Stefan Küng steht in Norwegen der letzte Höhepunkt einer langen und erfolgreichen Saison auf dem Programm. Die vielen Kilometer und Renntage, die den beiden in den Beinen stecken, wirken sich dabei weniger auf den Energiehaushalt aus. «Es ist eher die mentale Frische, die fehlt», sagt Küng, der beim WM-Zeitfahren am Mittwoch einen Tag zum Vergessen erlebte und sich auf dem – für einen Zeitfahr-Spezialisten desaströsen – 25. Platz des Klassements wiederfand. «Das Rennen war zu lang und die Strecke zu steil für mich. Nach meinem Sturz war die Motivation dann endgültig weg.»