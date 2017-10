0:0 im Spitzenduell gegen den FCZ – Renato Steffen bringts zum Toben

Steffen wettert vor sich hin. Nein, mit diesem 0:0 im Verfolgerduell gegen den FC Zürich kann und will er nicht zufrieden sein.

Welche Rolle der Frust über die eigene Leistung spielt, ist schwer zu beurteilen. Steffen selbst sagt wenig später, dass ja nicht nur Tore wichtig seien. Aber irgendwie spürt man, dass es ihm eben doch fehlt, dieses Hochgefühl. In dieser Saison hat er in bisher 17 Partien in Meisterschaft, Cup und Champions League noch nie getroffen.

Auch gegen den FCZ nicht, obwohl er zweimal die Gelegenheit dazu hatte. Doch ganz am Anfang hält FCZ-Keeper Andris Vanins mirakulös, und als er kurz vor Schluss den Pass in die Tiefe kriegt, wird er beim Abschluss so arg unter Druck gesetzt, dass ihm der Ball über den Rist rutscht und ins Tor-Aus rollt.

Wenn die Wut raus muss

Was sicher ist: Steffen steht derzeit gehörig unter Strom. Das zeigt sich nicht nur am Schluss der Partie, sondern ganz offensichtlich und ohne Zensur im TV, als die beiden Mannschaften zur Pause in die Kabine traben. Mit erhobenem Finger und funkelnden Augen stolziert er auf Captain Marek Suchy zu, schubst ihn leicht und geigt ihm seine Meinung.