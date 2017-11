Die Atmosphäre im Windsor Park, wo seit 2012 nur Israel, Deutschland und Portugal gewonnen hatten, war schon Minuten vor Anpfiff prächtig. Sie sprang auf die Akteure auf dem Feld über. Das Heimteam versuchte mit ein paar harten Chargen den Tarif sogleich bekanntzugeben. Aber die Schweizer liessen sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

Der Plan des SFV-Teams ging perfekt auf. Und Fabian Schärs nach 4:15 Minuten mit einer Verwarnung geahndete Tackling verfehlte seine Wirkung ebenfalls nicht. Es zeigte, auch wenn die Charge an der Grenze des Erlaubten war, dass sich die Schweizer nicht einschüchtern lassen wollten.

Ab diesem Zeitpunkt waren die Schweizer am Steuer. Sie diktierten den Gang der Partie, sie variierten das Tempo und sie verlagerten, meistens in Person von Granit Xhaka, geschickt die Seiten. Nach 45 Minuten standen 65 Prozent Ballbesitz und 2:0 Torchancen in der Statistik.

Die erste gute gehörte Xhaka, als er in der 10. Minute den Ball knapp über das Tor schoss. Bei der zweiten guten Gelegenheit durch Haris Seferovic (18.) konnte Nordirlands Goalie Michael McGovern mit den Fingerspitzen parieren. Ein frühes Tor wäre der perfekte und durchaus verdiente Auftakt in das erste der zwei Playoff-Duelle innert vier Tagen gewesen.

Das 1:0 fiel dann auch. Aber die Schweiz musste es sich sprichwörtlich erdulden. Weil Xherdan Shaqiri nach 25 Sekunden der zweiten Halbzeit um wenige Zentimeter verzog und weil Seferovic (54.) knapp am Ball vorbei rutschte.

Der so wichtige Führungstreffer kam durch einen streng geahndeten Handspenalty - der Ball prallte an den zurückgezogenen hinteren Oberarm von Corry Evans - zustande. Zum coolen Schweizer Auftritt passte, dass Ricardo Rodriguez nach 58 Minuten aus elf Metern eiskalt verwertete.

Telegramm

Nordirland - Schweiz 0:1 (0:0)

Windsor Park, Belfast. - 18'269 Zuschauer. - SR Hategan (ROU). - Tor: 58. Rodriguez (Handspenalty) 0:1.

Nordirland: McGovern; McLaughlin, McAuley, Jonny Evans, Brunt; Norwood; Magennis, Davis, Corry Evans (65. Saville), Dallas (52. Ward); Kyle Lafferty (77. Washington).

Schweiz: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili (83. Frei), Zuber (87. Mehmedi); Seferovic (77. Embolo).

Schweiz ohne Behrami, Djourou und Moubandje (alle verletzt). Schweizer Ersatzspieler: Bürki, Hitz, Lacroix, Elvedi, Lang, Freuler, Edimilson Fernandes, Gelson Fernandes, Gavranovic. Verwarnungen: 5. Schär (Foul). 57. Corry Evans (Hands/im Rückspiel gesperrt).