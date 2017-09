Dies gab Europas Klubvereinigung bekannt. Auch Arsenals Geschäftsführer Ivan Gazidis werde als Repräsentant der ECA im UEFA-Exekutivkomitee sitzen.

Agnelli folgt Karl-Heinz Rummenigge nach, der seit der Gründung 2008 als Vorsitzender der Vereinigung tätig war. Der bald 62-Jährige will in Zukunft alle Kraft auf seine Aufgaben als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München konzentrieren. In der ECA sind mehr als 200 Vereine Mitglieder.