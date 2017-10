Ende Juni hatten beide Vereine noch die Verhandlungen über einen Transfer des 20-jährigen Stürmers abgebrochen. Nun sah sich Basel durch den verletzungsbedingten Ausfall von Ricky van Wolfswinkel (28) genötigt, auf dem Transfermarkt nachzulegen. Der holländische Goalgetter, der bislang sieben Saisontore erzielte, fällt wegen eines Mittelfussbruchs längere Zeit aus.

Albian Ajeti stiess nach einem Einsatz in der Bundesliga und mehreren Spielen mit der zweiten Mannschaft des FC Augsburg im August 2016 auf Leihbasis zu St. Gallen, von dem er im vergangenen Frühling fest übernommen wurde. Insgesamt erzielte Ajeti für die Ostschweizer in 38 Spielen 14 Tore, drei davon in der aktuellen Super-League-Saison.

Mit 15 Punkten aus 10 Spielen ist Basel mässig in die Saison gestartet. Auf Leader YB weist Basel bereits acht Punkte Rückstand auf.