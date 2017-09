Der Matchwinner hiess Alexandre Lacazette, der beide Tore für Arsenal erzielte. Der Franzose, der im Sommer für 53 Millionen Euro von Lyon zum Team von Granit Xhaka stiess, reagierte in der 20. Minute nach einem Freistoss von Alexis Sanchez am schnellsten und verwertete in der 67. einen Foulpenalty. Die mässig in die Saison gestarteten Londoner kletterten damit in der Tabelle auf Platz 7.

Die Schlagzeilen gehörten aber nicht zuletzt Gareth Barry. Mit seinem 633. Ligaspiel avancierte der 36-Jährige zum neuen Rekordspieler der Premier League. Barry debütierte in der höchsten Liga (für Aston Villa), noch bevor sein heutiger Teamkollege Sam Field (19) geboren wurde. Die bisherige Bestmarke hielt Ryan Giggs, der für Manchester United vor Einführung der Premier League 1992 noch 40 weitere Spiele in der höchsten englischen Liga absolviert hatte.

Telegramm und Tabelle:

Arsenal - West Bromwich Albion 2:0 (1:0). - Tore: 20. Lacazette 1:0. 67. Lacazette (Foulpenalty) 2:0. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

1. Manchester City 6/16 (21:2). 2. Manchester United 6/16 (17:2). 3. Chelsea 6/13 (12:5). 4. Tottenham Hotspur 6/11 (10:5). 5. Liverpool 6/11 (12:11). 6. Watford 6/11 (9:10). 7. Arsenal 6/10 (9:8). 8. Huddersfield Town 6/9 (5:3). 9. Burnley 6/9 (6:5). 9. Newcastle United 6/9 (6:5). 11. Southampton 6/8 (4:5). 12. West Bromwich Albion 6/8 (4:6). 13. Brighton & Hove Albion 6/7 (5:7). 14. Everton 6/7 (4:11). 15. Swansea City 6/5 (3:7). 16. Stoke City 6/5 (5:10). 17. Leicester City 6/4 (9:12). 18. West Ham United 6/4 (6:13). 19. Bournemouth 6/3 (4:11). 20. Crystal Palace 6/0 (0:13).