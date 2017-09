Die 30-jährige Stürmerin Humm lief 58-mal im Nationaltrikot auf und schoss dabei 21 Tore. Defensivspielerin Sandra Betschart kam in 67 Länderspiele auf zwei Tore.

Die nun insgesamt sechs zurückgetretenen Spielerinnen kommen auf 478 Länderspiele und 63 Tore. Sie zählten zu jener Generation, mit der sich die Schweiz erstmals für eine WM (2015 in Kanada) und in diesem Jahr erstmals für eine EM qualifiziert hat, teils tragende Rollen. An den vergangenen EM in den Niederlanden hatten die Schweizerinnen mit dem Vorrunden-Ausscheiden enttäuscht.