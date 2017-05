Den 26. Sieg im 36. Spiel in La Liga stellten für den FC Barcelona dessen drei Offensivstars sicher. Nach dem Ausgleich der Gäste brachte Lionel Messi den FC Barcelona kurz vor der Pause mit seinem 2:1 auf die Siegerstrasse. Der Argentinier stellte mittels Penalty auch den Endstand her. Für die anderen beiden Treffer der Katalanen zeichneten Neymar (21.) und Luis Suarez (69.) verantwortlich.

Real Madrids Coach Zinédine Zidane schonte vor dem Rückspiel in der Champions League zahlreiche Stars - unter anderen Cristiano Ronaldo (nicht im Aufgebot), Toni Kroos, Marcelo und Luka Modric. Karim Benzema wurde erst nach einer Stunde eingewechselt, Isco nach 69 Minuten. Gleichwohl stand es in Granada bereits nach 35 Minuten 4:0, nachdem James Rodriguez in den ersten elf Minuten zweimal getroffen hatte und sich später auch Alvaro Morata als Doppeltorschütze hatte feiern lassen dürfen.

In der Tabelle hat Real Madrid wie Leader Barcelona 84 Punkte auf dem Konto. Allerdings haben die Madrilenen noch drei Meisterschaftspartien zu bestreiten, Barça nur noch deren zwei. Am 17. Mai gastiert Real Madrid bei Celta Vigo für ein Nachtragsspiel.

Atletico fast sicher Dritter

Atletico Madrid feierte zwischen den beiden Champions-League-Partien gegen den Stadtrivalen Real einen Heimsieg. Saul Niguez erzielt das einzige Tor beim 1:0-Erfolg gegen Eibar. Nach dem 0:3 am Dienstag im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals im Estadio Santiago Bernabéu darf sich Atletico Madrid somit darüber freuen, in La Liga den 3. Rang gefestigt zu haben. Dem Meister von 2014 ist die direkte Champions-League-Qualifikation kaum mehr zu nehmen; der Vorsprung auf den im 4. Rang klassierten FC Sevilla beträgt zwei Runden vor Schluss fünf Zähler.

Einziger Wermutstropfen für Atletico war der Platzverweis von Diego Godin in der Nachspielzeit. Der Verteidiger aus Uruguay sah innerhalb von drei Minuten zweimal die Gelbe Karte.

Spanien. La Liga. Die Resultate vom Samstag:

Barcelona - Villarreal 4:1 (2:1). - 90'463 Zuschauer. - Tore: 21. Neymar 1:0. 32. Bakambu 1:1. 45. Messi 2:1. 69. Suarez 3:1. 82. Messi (Handspenalty) 4:1.

Granada - Real Madrid 0:4 (0:4). - 19'094 Zuschauer. - Tore: 3. James Rodriguez 0:1. 11. James Rodriguez 0:2. 30. Morata 0:3. 35. Morata 0:4.

Atletico Madrid - Eibar 1:0 (0:0). - 46'748 Zuschauer. - Tor: 69. Niguez 1:0. - Bemerkungen: 92. Gelb-Rote Karte gegen Godin (Atletico).

Sporting Gijon - Las Palmas 1:0.

Rangliste: 1. Real Madrid 35/84 (96:39). 2. FC Barcelona 36/84 (108:34). 3. Atletico Madrid 36/74 (66:25). 4. FC Sevilla 36/69 (63:45). 5. Villarreal 36/63 (53:32). 6. Athletic Bilbao 35/62 (51:38). 7. San Sebastian 36/62 (55:49). 8. Eibar 36/54 (54:46). 9. Espanyol Barcelona 35/50 (45:47). 10. Alaves 35/48 (36:41). 11. Celta Vigo 34/44 (49:57). 12. Malaga 35/42 (44:51). 13. Valencia 35/40 (50:61). 14. Las Palmas 36/39 (52:67). 15. Betis Sevilla 35/37 (38:57). 16. Deportivo La Coruña 35/32 (39:59). 17. Leganes 35/30 (30:53). 18. Sporting Gijon 36/27 (39:70). 19. Granada 36/20 (28:78). 20. Osasuna 35/19 (37:84).