Überragende Figur beim höchsten Basler Heimsieg in der Königsklasse war Jubilar Dimitri Oberlin. An seinem 20. Geburtstag war der von Salzburg ausgeliehene Stürmer an den ersten vier Treffern beteiligt.

Nach 114 Sekunden bediente er Michael Lang ideal, in der 20. Minute lieferte Oberlin ein Meisterstück ab. Nach einem von ihm abgewehrten Corner sprintete er über den gesamten Platz, um nach Vorlage von Renato Steffen das 2:0 zu erzielen.

Zudem holte Oberlin den Foulpenalty heraus, den Ricky van Wolfswinkel (59.) zum 3:0 verwertete und erzielte er in Überzahl nach der Roten Karte gegen André Almeida (63.) auch das 4:0. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Blas Riveros.