In dieser Statistik ist Heynckes seit Ende Januar 2012 der Rekordhalter. Die Frage war nach der brillanten Bilanz seit der Amtsübernahme in München Anfang Oktober war also nur, wann der 72-jährige Coach die Marke von 500 Erfolgen erreichen würde. Augsburg lieferte keine Argumente, das Jubiläum um (mindestens) eine Woche verschieben zu können. Zu dominant trat der Bundesliga-Leader aus München auf.

Zwei Tore, seine Saisontreffer 13 und 14, steuerte Robert Lewandowski bei. Augsburg scheint der Lieblingsgegner des Polen mit den blondierten Haaren zu sein. Lewandowski hat in 13 Partien gegen den FCA nicht weniger als 18 Mal getroffen.

Mehmedis schwacher Auftritt

Einen alles andere als berauschenden Nachmittag erlebte Admir Mehmedi. Bei Leverkusens 2:2 gegen Leipzig stand der Schweizer Internationale erstmals seit fast zwei Monaten wieder in der Bundesliga auf dem Platz, und erst noch in der Startformation. In der 12. Minute verursachte er mit einem Reissen am Trikot von Marcel Sabitzer einen Foulpenalty und wurde dafür verwarnt.

Nach 45 Minuten, in denen Mehmedi weder defensiv noch offensiv zu überzeugen vermochte, endete der Arbeitstag vorzeitig. Noch weniger lange stand derweil Mehmedis Ersatz Benjamin Henrichs auf dem Feld. Er sah wegen eines Handspiels kurz vor der Torlinie die Rote Karte (52.), den folgenden Penalty verwertete Leipzigs Schwede Emil Forsberg zum 2:1. Leverkusen schaffte in Unterzahl noch den Ausgleich. RB bleibt erster Verfolger der Bayern, neu allerdings mit sechs Punkten Rückstand.

Erster Sieg für Martin Schmidt

Im achten Anlauf gelang Wolfsburg unter seinem nicht mehr so neuen Schweizer Trainer Martin Schmidt endlich der erste Sieg. Nach sieben Unentschieden in den ersten sieben Auftritten unter dem Walliser bezwang der VfL den SC Freiburg 3:1, wobei Yunus Malli als zweifacher Torschütze in Erscheinung trat.

Köln ungebremst Richtung 2. Liga

Der 1. FC Köln fand auch im zwölften Ligaspiel der Saison nicht aus dem Tief. In Mainz resultierte ein 0:1, was die zehnte Niederlage war. Das einzige Gegentor fiel allerdings nach einem geschenkten Foulpenalty. Der Mainzer Pablo de Blasis hatte sich im Strafraum fallen lassen, weshalb die ausbleibende Korrektur durch den Video-Schiedsrichter erst recht erstaunte.

Bundesliga. 12. Runde vom Samstag:

Bayer Leverkusen - Leipzig 2:2 (1:1). - 29'280 Zuschauer. - Tore: 13. Werner (Foulpenalty) 0:1. 44. Bailey 1:1. 52. Forsberg (Handspenalty) 1:2. 74. Volland 2:2. - Bemerkungen: Leverkusen bis 45. mit Mehmedi (verwarnt), Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (verletzt).

Bayern München - Augsburg 3:0 (2:0). - 75'000 Zuschauer. - Tore: 31. Vidal 1:0. 38. Lewandowski 2:0. 49. Lewandowski 3:0. - Bemerkung: Augsburg mit Hitz.

Mainz - Köln 1:0 (1:0). - 30'473 Zuschauer. - Tor: 43. Brosinski (Foulpenalty) 1:0. - Bemerkungen: Mainz ohne Frei (Ersatz). 71. Rote Karte gegen Donati (Mainz/Tätlichkeit).

Hoffenheim - Frankfurt 1:1 (0:1). - 30'150 Zuschauer. - Tore: 13. Boateng 0:1. 92. Uth 1:1. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber und Kobel (beide Ersatz), Frankfurt ab 75. mit Fernandes.

Wolfsburg - Freiburg 3:1 (2:0). - 23'744 Zuschauer. - Tore: 3. Gerhardt 1:0. 29. Malli 2:0. 68. Kapustka 2:1. 70. Malli 3:1. - Bemerkung: Freiburg ohne Sierro (verletzt).

18.30 Uhr: Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach.

Rangliste: 1. Bayern München 12/29. 2. RB Leipzig 12/23. 3. Schalke 04 11/20. 4. Borussia Dortmund 12/20. 5. Hoffenheim 12/20. 6. Eintracht Frankfurt 12/19. 7. Hannover 96 11/18. 8. Borussia Mönchengladbach 11/18. 9. Bayer Leverkusen 12/17. 10. Augsburg 12/16. 11. VfB Stuttgart 12/16. 12. Mainz 05 12/15. 13. Hertha Berlin 11/14. 14. Wolfsburg 12/14. 15. Hamburger SV 11/10. 16. SC Freiburg 12/8. 17. Werder Bremen 11/5. 18. 1. FC Köln 12/2.