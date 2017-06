Saibene hatte im März sein Engagement beim FC Thun vorzeitig beendet, um das abstiegsgefährdete Bielefeld vor dem Fall in die 3. Bundesliga zu retten. Mit einem 1:1 schaffte er mit dem Traditionsverein am letzten Spieltag den Ligaerhalt. In neun Partien holte die Arminia unter Saibene 14 Punkte.

Die Klubführung honorierte Saibenes Leistung und stattete den 48-Jährigen mit einem neuen bis Ende Juni 2019 gültigen Vertrag aus.