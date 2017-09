Sein Sohn Luan werde in dieser Zeit eingeschult. Und "in der Schweiz sind Lebensqualität und Schulbildung einfach am besten", sagte der Sportler dem Magazin "SI Sport". Ausserdem liege Lugano, wo Dzemaili ein Haus besitzt, perfekt zwischen Zürich und Italien, wo seine Frau Erjona ab dem neunten Lebensjahr aufgewachsen ist.

Noch geniesst die Familie aber das Leben in Kanada. Mit einer Ausnahme: Obwohl sie sich der Wichtigkeit sozialer Kontakte bewusst sind, bricht es den Dzemailis täglich das Herz, wenn sie ihren Zweijährigen in der Kita abgeben. "Denn mit ihm ist alles schöner", so Blerim Dzemaili. "Er war noch nie eine Nacht von uns getrennt." Ein zweites Kind sei derzeit trotz aller Nachwuchsfreude nicht geplant.