Die 0:3 Niederlage des FC Basel ist die vierte in Folge. Doch kein Grund zur Sorge, denn gegen Manchester United darf man verlieren. Und in der zweiten Halbzeit zeigte der FC Basel, was zuletzt in der Meisterschaft vermisst wurde: Teamwork und Kampfgeist. Ein Schritt in die richtige Richtung für die Mannschaft von Raphael Wicky. Der Videokommentar von Sportredaktorin Céline Feller.