Der Brasilianer Willian brachte Chelsea in der ersten Halbzeit zweimal in Führung. Doch Tottenham gelang jeweils der Ausgleich durch Harry Kane und Dele Alli (52.). Erst in der Schlussphase konnte sich Chelsea im Londoner Duell entscheidend absetzen. Der Belgier Eden Hazard (75.) und Nemanja Matic (80.) schossen die "Blues" in den Final.

Dort trifft die Mannschaft von Trainer Antonio Conte am 27. Mai entweder auf Arsenal oder Manchester City. Die beiden bestreiten am Sonntag den zweiten Halbfinal.

Telegramm:

Chelsea - Tottenham Hotspur 4:2 (2:1). - 86'355 Zuschauer. - Tore: 5. Willian 1:0. 18. Kane 1:1. 43. Willian (Foulpenalty) 2:1. 52. Alli 2:2. 75. Hazard 3:2. 80. Matic 4:2.

Zweiter Halbfinal (Sonntag, 16.00 Uhr): Arsenal - Manchester City. - Final am Samstag, 27. Mai, in London (Wembley).