Das 100. Spiel von Zinédine Zidane als Trainer von Real Madrid war kein Selbstläufer für den Meister. Karim Benzema brachte die Königlichen zwar in der 39. Minute in Führung, doch nach dem Ausgleich zehn Minuten nach Wiederanpfiff wurde die Partie für Zidane zum Nervenspiel. Erst in der 85. Minute sorgte der von Isco ideal lancierte Ronaldo für den Siegtreffer. In den Schlussminuten vergab Getafe den Ausgleich nur knapp.

Leader Barcelona kann den Vorsprung auf den Erzrivalen am Abend mit einem Sieg bei Atletico Madrid wieder auf sieben Punkte ausbauen.

Resultate und Rangliste:

Getafe - Real Madrid 1:2 (0:1). - 15'350 Zuschauer. - Tore: 39. Benzema 0:1. 56. Molina 1:1. 85. Cristiano Ronaldo 1:2.

Athletic Bilbao - FC Sevilla 1:0.

Das weitere Programm der 8. Runde: 18.30 Uhr: Alaves - San Sebastian. 20.45 Uhr: Atletico Madrid - FC Barcelona. - Am Sonntag. 12.00 Uhr: Eibar - La Coruña. 16.15 Uhr: Girona - Villarreal. 18.30 Uhr: Malaga - Leganes. 20.45 Uhr: Betis Sevilla - Valencia. - Am Montag, 21.00 Uhr: Las Palmas - Celta Vigo.

1. FC Barcelona 7/21 (23:2). 2. Real Madrid 8/17 (15:7). 3. FC Sevilla 8/16 (9:4). 4. Valencia 7/15 (15:7). 5. Atlético Madrid 7/15 (12:4). 6. Betis Sevilla 7/13 (14:11). 7. Leganes 7/11 (5:3). 8. Athletic Bilbao 8/11 (10:9). 9. San Sebastian 7/10 (17:17). 10. Villarreal 7/10 (9:9). 11. Levante 8/10 (8:10). 12. Espanyol Barcelona 8/9 (7:11). 13. Celta Vigo 7/8 (13:11). 14. Getafe 8/8 (10:9). 15. Deportivo La Coruña 7/7 (9:16). 16. Girona 7/6 (6:11). 17. Las Palmas 7/6 (5:13). 18. Eibar 7/6 (3:17). 19. Alaves 7/3 (3:10). 20. Malaga 7/1 (4:16).