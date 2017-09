Unterhaltung:

Der FCB kontrolliert das Spiel gegen Lausanne in der ersten Halbzeit über weite Strecken, geht verdient mit 1:0 in Führung durch ein Penalty-Tor von Ricky van Wolfswinkel. Aber schon während dieser Phase ist das Gezeigte alles andere als prickelnd.

Den besten FCB sieht man dann in Unterzahl. Steffen aber verpasst es, das 2:1 zu schiessen. Sobald auch die Waadtländer nur noch zu zehnt spielen, baut der FCB ab, verliert letztlich 1:2. Er ist über weite Strecken das Eintrittsgeld nicht wert, darum nur 2 Burstreckys.