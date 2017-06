Der Maulkorb ist weg. Jérémy Guillemenot darf sprechen. Berichten, wie es war, sein erstes Jahr beim grossen FC Barcelona. Am Montag ist er zum kurzen Vorbereitungscamp in Wetzikon eingerückt, heute Nachmittag spielt er mit der Schweizer U19-Nati in Rapperswil gegen Liechtenstein. «Wir haben zwar eine lange Saison in den Beinen. Aber Fussball spiele ich immer gerne, und es ist etwas Besonderes, für mein Land anzutreten», sagt Guillemenot. «Natürlich muss ich meinen Kumpels hier auch ganz viel über Barcelona, den grössten Klub der Welt, erzählen.»

Vor zwei Monaten, beim Youth Cup in Nyon, da hatte ihm sein Klub noch verboten, mit der Presse zu reden. Nachwuchsspieler dürften keine Interviews geben, hiess es. Natürlich, mit der Familie und den vielen Freunden, die extra gekommen waren, um ihren Jérémy im berühmten Barça-Trikot zu sehen, durfte er hinterher schon plaudern. «Es war unglaublich, wie viele ein Selfie machen wollten», sagt der 19-Jährige lachend.

Allerdings: Im Einsatz war Guillemenot beim verlorenen Youth-League-Halbfinal gegen Salzburg nur für ein paar Minuten gewesen. Ausgerechnet vor diesem Saisonhöhepunkt − in der Gruppenphase war er mit drei Toren erfolgreich − hatte er sich verletzt und kaum trainiert. «Klar war ich enttäuscht», sagt Guillemenot.

Eine Woche im Probetraining

Wie auch am letzten Samstag, als er in der Copa del Rey beim 5:3 über Villarreal zwar Torschütze war, mit Barças Juvenil A aber nach dem 0:3 im Hinspiel ausschied. Dabei hatte ihm Villarreal bisher ja Glück gebracht. Mit Servette waren ihm in der Youth League gegen diesen Gegner nämlich zwei Tore gelungen, was das Interesse des FC Barcelona geweckt hatte. Im Januar 2016 durfte er dann während einer Woche vorspielen, schoss in einem Testspiel ein paar Tore und erhielt das Angebot, in die berühmte Jugendakademie La Masia einzutreten. Dort, wo einst auch die Weltstars Messi, Iniesta und Xavi ausgebildet worden waren. Natürlich konnten Jérémy und seine Eltern nicht Nein sagen. Und so zog Guillemenot nach drei Challenge-League-Einsätzen für Servette und 22 Partien in der Promotion League im letzten Sommer von Genf nach Barcelona.