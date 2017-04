Vor allem aber, weil der FCB in diesem Jahr nicht nur den achten Titel in Serie, sondern den 20. insgesamt und damit den zweiten Stern holen wird. Eine historische Marke, die nicht mit einer normalen Meisterfeier zelebriert werden soll.

Den zweiten Stern würdigen

Daher hegt der FCB, wie die bz weiss, Pläne, die offizielle Meisterfeier in diesem Jahr anders zu gestalten, als man sich das in Basel gewohnt ist. Es soll «etwas Grösseres» werden, wie Quellen sagen. Etwas Imposanteres. Eine Art Stadtfest.

Um dies zu verwirklichen, soll nicht im Nachgang des letzten Spiels und nach Übergabe des Pokals gefeiert werden – sondern erst am Tag danach. Am Samstag, 3. Juni also, statt in der Nacht von Freitag auf Samstag. Denn so würde man nicht nur die grosse Bedeutung des Errungenen hervorheben, sondern auch Familien mit Kindern wieder einmal die Möglichkeit geben, zu partizipieren.