Entsprechend lange dauerte es, bis der Pfiff sich seiner beleidigend-herrischen Obertöne entledigen und seine Qualitäten als künstlerischer Laut entfalten konnte. Erst in der Renaissance wurde er von findigen Komponisten neu entdeckt und in den Rang einer Kunstform gehoben. Musikinstrumente waren weniger verbreitet als heute, das Pfeifen als Alternative zum Gesang äusserst willkommen.

Gepfiffene Bestseller

Lange dauerte die Phase allerdings nicht. Der italienische Komponist Arrigo Boito beendete den künstlerischen Höhenflug und verbannte das Pfeifen 1868 wieder in die Ecke der Schande. In seiner Oper «Mefistofele» liess er den Teufel pfeifen statt singen. Die Message war klar: Was da dem höllischen Schlund entweicht, das sind schaurige Schallwellen, die in den Künsten nichts verloren haben.

Ähnlich sah das der amerikanische Künstler Charles Shaw. 1931 befand er, das Pfeifen sei «ein Erkennungszeichen des Debilen» und als solches nicht nur aus der Kunst, sondern aus dem Repertoire der menschlichen Ausdrucksformen generell zu streichen. Dessen ungeachtet lieferte Shaws Landsmann Fred Lowery mit seiner Platte «Indian Love Call» 1941 den Beweis dafür, dass man mit Pfeifen durchaus künstlerische Erfolge feiern kann. Seine gepfiffenen Melodien verkauften sich in den USA über eine Million Mal.

Mit seinem Erfolg war Lowery ein Vorbote des musikalischen Revivals, das das Pfeifen in der Moderne erfahren würde. Ennio Morricone liess gewisse Melodien seines Soundtracks zum Filmklassiker «Spiel mir das Lied vom Tod» pfeifen, die Scorpions lieferten der Nachwelt mit «Wind of Change» die wohl berühmteste aller Pfeif-Melodien und der Hip-Hop-Künstler Flo Rida stellte jüngst unter Beweis, dass Pfeifklänge gar im Zusammenspiel mit harten Rap-Beats funktionieren.

Die Pfiffe gegen Seferovic hatten mit musikalischem Pfeif-Genuss allerdings wenig zu tun. Als Kunstform haben Pfiffe einen festen Platz in unserer Gesellschaft. In Fussballstadien aber sind sie deplatziert und falsch: sowohl auf den Zuschauerrängen als manchmal auch auf dem Rasen selbst. Beides hat die Barrage gegen Nordirland gezeigt.