Auch eine EM hatte sie in all den Jahren zuvor nie bestritten. Angetrieben von einem begeisterten Publikum im ausverkauften Zürcher Hardturm schlug sie die Balten 4:0 und flog ein Jahr später in die USA − nach 28-jähriger Turnierabsenz.

Zuletzt 1986 bei einer WM

Letzteres lässt sich im Fall der Nordiren zwar nicht sagen, schliesslich waren sie im vergangenen Jahr stolze Debütanten einer Europameisterschaft gewesen. Was allerdings die Weltmeisterschaft angeht, sind sie in diesen Tagen durchaus in einer ähnlichen Situation wie 1993 die Schweizer. Seit der WM 1986 in Mexiko warten sie nun darauf, sich wieder mit den Weltbesten zu messen. Zuvor hatten sie sich für die Turniere 1958 in Schweden und 1982 in Spanien qualifiziert.

Äusserst heimstark

Vor Beginn der Ausscheidung für die WM in Russland hatten sie nicht damit gerechnet, sich in der Endabrechnung gleich hinter Deutschland zu positionieren und für die Barrage zu qualifizieren. Doch sie liessen die Tschechen, Norweger, Aserbaidschaner und San Mariner hinter sich und sicherten sich den zweiten Gruppenrang schon eine Runde vor dem Ende der Kampagne. Die Heimniederlage gegen Weltmeister Deutschland war die einzige in einem Pflichtspiel im Windsor Park in den letzten vier Jahren.

«Darauf dürfen wir als kleines Land unheimlich stolz sein», sagt Steven Davis. Der 32-Jährige ist der Captain und schon seit 2005 an Bord der nordirischen Nationalmannschaft. Ausgerechnet in einem der wichtigsten Spiele in der Verbandsgeschichte bestreitet er nun gegen die Schweiz sein 100. Länderspiel. Nur Goalielegende Pat Jennings und Aaron Hughes, auch er aktueller Nationalspieler, haben dies bisher geschafft.

Davis und der Verdienstorden

Deswegen war Davis in der letzten Woche im Buckingham Palace in London von Prinz William mit einem Verdienstorden geehrt worden. «Natürlich bin ich stolz darauf, aber im nächsten Sommer die nordirische Mannschaft in Russland als Captain aufs Feld zu führen, wäre die noch grössere Geschichte», sagt der zentrale Mittelfeldspieler, der seine sechste Saison für Southampton bestreitet und insgesamt 291 Mal in der Premier League aufgelaufen ist.

In der WM-Qualifikation hat er keine einzige Minute verpasst. Das haben von seinen Teamkollegen nur noch Goalie Michael McGovern und Jonny Evans geschafft.

Keine Frage: Nordirland ist heiss auf die Barrage gegen die Schweiz – und bereit. «Wir haben keinerlei personelle Sorgen», sagt O’Neill.