Die Stadt ist noch in Dunkelheit gehüllt, als sich die FCB-Stars um 6.30 Uhr beim Joggeli treffen. Rund 90 Minuten später rollt die Charter-Maschine auf die Startbahn. Während der Pilot das Flugzeug in die Höhe wuchtet, hebt sich die Sonne langsam über den Horizont. Der Himmel in Pastell – die Augen noch schlaftrunken. Die Mission Moskau beginnt. Via Krakau und Minsk fliegt der Zweite der Champions-League-Gruppe A Richtung Osten, der Sonne entgegen.

Zurück ins Licht, zurück zu internationalen Sternstunden – das war das Ziel der neuen FCB-Führung. Und trotz zähem Start in die Meisterschaft und einem 0:3 in Manchester lieferten Neu-Trainer Raphael Wicky und sein Team. Mit 5:0 fegten sie Benfica weg.

«Wir haben uns damit in eine sehr, sehr gute Ausgangslage gebracht», sagt Marco Streller, «wenn wir in den nächsten zwei Spielen vier Punkte holen, dann sind wir ganz nah am zweiten Platz.» Und damit am Achtelfinal der Königsklasse. Mehr als man sich zum Ziel gesetzt hat, mehr als man je zu hoffen wagte nach den turbulenten ersten Wochen.

Die Zerbrechlichkeit des Glücks

Mit dem mühsam erarbeiteten 1:0 gegen Erzrivale Zürich Ende September hat sich Basel nicht nur aus der Krise, sondern die Negativspirale ins Gegenteil verkehrt. Natürlich, da gab es dieses 0:0 gegen das ultradefensive GC. Ein kleiner Rückschlag. Aber da waren ja auch die Kantersiege gegen Benfica (vorher) und Lugano (nachher).

Nach diesem letzten Sieg sagte Raoul Petretta, der in diesen beiden Spielen über sich hinaus wuchs: «Wir wollten zu Null spielen, gewinnen und eine Serie starten.»

Natürlich war der Trend zuletzt positiv, aber noch immer liegt Basel in der Meisterschaft bloss auf Platz drei, fünf Punkte hinter Leader YB. Und in der Königsklasse ist zwar mit dem Benfica-Triumph eine gute Basis gelegt worden – mehr aber auch nicht. Glück ist zerbrechlich.

Gerade deshalb wird der Auftritt gegen ZSKA von zentraler Bedeutung. Die Aufgabe aber ist kompliziert. Der dritte der russischen Premier Liga tut sich zwar mit dem Tore schiessen schwer. Aber verteidigen können sie, die Russen. Auch wenn die Defensive im Schnitt mehr als zehn Jahre älter sein wird als der FCB-Angriff.

«Die haben ein paar richtige russische Bären drin», sagt Streller. Keine Kuschelbären, selbstverständlich. Die beissen und kratzen, grätschen und krallen sich im Trikot fest. Streller: «In den Spielen gegen YB hat man gesehen, wie extrem abgezockt sie sind.»

Nach etwas mehr als drei Stunden landet der FCB in der russischen Hauptstadt. Viele der Spieler haben noch einmal geschlafen. Entspannt wirken sie und ihr Trainer vor diesem so wichtigen Spiel gegen ZSKA.

In sich ruhend, auch als sie mehr als eine Stunde bei der Passkontrolle in der Schlange stehen müssen. Denn sie wissen genau, wohin sie wollen und was es dafür braucht. Der Sonne entgegen, zurück ins Licht. Und sie sind auf bestem Weg dazu.

Nur eines dürfen sie selbst bei einem Punktgewinn oder gar einem Sieg in Moskau nicht tun: sich blenden lassen. Denn sonst ergeht es ihnen wie Ikarus, der im Übermut zu nah an die Sonne flog, die Flügel verbrannte – und ins Meer abstürzte. In die ewige Dunkelheit.