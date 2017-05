Zweimal geriet die AS Roma in Verona vor der Pause in Rückstand, doch die Qualität seiner Offensive sorgte jeweils rasch für die Korrektur. Die (ägyptischen) Flügelstürmer Mohamed Salah und Stephan El Shaarawy (italienischer Internationaler, aber mit Vater aus Ägypten) trafen je zweimal. Für den fünften Treffer war Serie-A-Topskorer Edin Dzeko mit seinem 28. Saisontor besorgt. Die drei Treffer vom 3:2 zum 5:2 fielen nach der Pause innerhalb von 25 Minuten. Mit nun 87 Toren verfügt die AS Roma über die statistisch stärkste Offensive der Liga.

Weiteres Spiel vom Samstag: Napoli - Fiorentina (20.45 Uhr).

Rangliste: 1. Juventus Turin 36/85 (72:26). 2. AS Roma 37/84 (87:36). 3. Napoli 36/80 (86:36). 4. Lazio Rom 36/70 (72:45). 5. Atalanta Bergamo 36/66 (60:41). 6. AC Milan 36/60 (53:43). 7. Fiorentina 36/59 (60:51). 8. Inter Mailand 36/56 (64:46). 9. Torino 36/50 (65:61). 10. Sampdoria Genua 36/47 (46:50). 11. Udinese 36/44 (44:50). 12. Cagliari 36/44 (51:69). 13. Sassuolo 36/43 (49:56). 14. Chievo Verona 37/43 (43:60). 15. Bologna 36/41 (39:53). 16. Genoa 36/33 (34:60). 17. Empoli 36/32 (28:58). 18. Crotone 36/31 (31:54). 19. Palermo 36/23 (31:74). 20. Pescara 36/14 (33:79).