Schon in der 3. Minute brachte die ehemalige spanische Hoffnung Bojan Krkic die Mainzer in Führung. Und nach dem Ausgleich von Arjen Robben für die Mitte der Woche in der Champions League gescheiterten Münchner konnte Daniel Brosinski die Gäste kurz vor der Pause erneut in Front schiessen. Es war schliesslich Thiago, der in der 73. Minute die Niederlage des Leader verhinderte, der nun neun Punkte Vorsprung auf Leipzig hat, das am Sonntag auf Schalke spielt.