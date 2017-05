60 Minuten lang machte der FC Basel in Lugano genau das, was Cheftrainer Urs Fischer gefordert hatte: weiter. Als ob noch nichts entschieden wäre in der Meisterschaft. "Wir hatten die richtige Einstellung gefunden. Und Lugano, das immerhin in den fünf Spielen zuvor fünfmal gewonnen hatte, kam nur zu einer einzigen Chance", bilanzierte Fischer eine knappe Woche später. Das Resultat gegen Lugano hiess am Ende 2:2. Nur 2:2.

Denn nach eben diesen guten 60 Minuten kassierte der FCB zwei Tore. Eines nach einem umstrittenen Penalty. Und eines, weil man im Kopf etwas nachgelassen hatte. "Die letzten 25 Minuten waren dann eben zu wenig, um als Sieger vom Platz zu gehen." Man habe dies unter der Woche angesprochen und nehme dieses Spiel nun als Beispiel, wie man es besser machen müsse.

Aber der Spielverlauf von letzter Woche zeige eben auch, wie schwer die momentane Situation ist. Der FC Basel ist Meister. Stand als solcher sechs Runden vor Schluss fest. Durchaus ein Grund oder eine Entschuldigung, um etwas nachzulassen. Es wäre verständlich. Aber es steht nun einmal noch ein Cupfinal an. Den man um jeden Preis gewinnen will. Und für den die verbleibenden Saison-Spiele die Vorbereitung sind. "Das ist unsere aktuelle Situation: In Worten ist einfach zu erklären, was schwierig umzusetzen ist."