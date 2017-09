Es kommt nicht von ungefähr, dass Benfica, der heutige Gegner, im Sommer Interesse am Basler signalisierte. Wie es aus Portugal heisst, sei der Deal vor allem am Basler Preisschild über 10 Millionen Schweizer Franken gescheitert. Aus dem Konzept liess sich der tschechische Nationaltorwart deswegen nicht bringen und ist über weite Strecken auch in der Krise ein sicherer Rückhalt geblieben.

Van Wolfswinkel im Vaterglück

Und weil es für einen Sieg Tore braucht, kommen wir zum Schluss zu Ricky van Wolfswinkel. Der Holländer hat in der Meisterschaft sieben Tore (drei Penaltys) in neun Meisterschaftsspielen erzielt.