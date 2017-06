Der Wechsel in die Türkei hat ihm gutgetan. Bei Galatasaray aufgeblüht. Doch nach dem goldenen Herbst mit sechs Toren in zwölf Spielen (und einem in der Nati gegen die Färöer) lief es nicht mehr so gut. Mittlerweile ist Derdiyok seit Anfang März torlos. War früher oft ein Rätsel. Hat Talent wie nur wenige. Aber die Umsetzung gelingt zu selten. Folgt doch noch ein nächster Frühling?

Haris Seferovic