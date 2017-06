In Bern unterschrieb Djibril Sow, der Ende Mai erstmals zum Kader der Schweizer A-Nationalmannschaft gehört hatte, einen Vertrag über vier Jahre. Der frühere FCZ-Junior hatte seinen Stammklub vor zwei Jahren in Richtung Mönchengladbach verlassen.

In Deutschland kam Sow meist in der Nachwuchsmannschaft in der Regionalliga zum Einsatz. Mit den Profis absolvierte er zwei Cupspiele sowie eine Partie in der 1. Bundesliga. In der letzten Saison gehörte er in der Meisterschaft acht Mal zum Aufgebot von Borussia Mönchengladbach.