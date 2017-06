In Kasan treffen heute abend ab 20 Uhr der Europameister und der südamerikanische Titelhalter aufeinander. Beide Teams wollen bei ihrer ersten Teilnahme am Confederations-Cup unbedingt den Final erreichen, wo der Sieger des anderen Halbfinals zwischen Deutschland und Mexiko wartet. Diese Partie findet am Donnerstag in der Olympia-Stadt Sotschi statt.

Cristiano Ronaldo, in dessen Palmares neben dem WM-Titel noch derjenige des Confederation-Cups und der Europa League fehlt, spielte im bisherigen Turnierverlauf nicht sensationell, war aber in jeder Partie in der entscheidenden Szene beteiligt. So gab er den entscheidenden Pass beim 2:2 gegen Mexiko, erzielte das 1:0 gegen Russland und verwandelte einen Penalty gegen Neuseeland (4:0). "Wir hoffen, ihn in Schach halten zu können, weil er mit einer einzigen Aktion ein Spiel entscheiden kann", so der frühere FCB-Spieler Marcelo Diaz.

Chile und Portugal kassierten in der Gruppenphase am wenigsten Gegentore (2). Gleichzeitig sind die Chilenen das Team, das mit vier Treffern am wenigsten Tore erzielt hat, obwohl die Südamerikaner einen offensiven Fussball pflegen.