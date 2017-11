Der Blick ist auf den Boden gerichtet. Wenn Michael Lang kurz mal aufschaut, dann sieht man eine Leere. Er müsste nicht sagen, wie es in ihm aussieht. Sein Gesichtsausdruck spricht Bände. Michael Lang ist enttäuscht. Sehr enttäuscht, wie er präzisiert. «Wir haben dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen», sagt er, der den FC Basel bereits zum zweiten Mal in dieser Saison als Captain hat auf den Platz führen dürfen, weil der etatmässige Captain Marek Suchy gesperrt fehlte.

Nicht nur weil er der Anführer war an diesem Nachmittag und in diesem Spitzenspiel gegen die Berner Young Boys, sondern auch aufgrund seiner überlegten und präzisen Analysen war Lang ein gefragter Mann. Umringt von Mikrofonen und Kameras machte er klar: «Wir haben heute zwei Punkte zu wenig geholt. Vor allem weil wir in Führung waren. Diese haben wir jedoch fahrlässig verspielt.»

Statistisch gesehen führte der FC Basel

Der FCB war über weite Strecken feldüberlegen, hatte mehr Ballbesitz und auch die grösseren und vor allem zahlreicheren Chancen als der Gast. Die durch Geoffroy Serey Die erzielte Führung in der 57. Minute war verdient. YB wurden kaum Torabschlüsse zugestanden, vor allem im zweiten Durchgang. Bis zu dieser Szene, die Lang als fahrlässig bezeichnet. Auf der linken Abwehrseite der Basler kommt Kevin Mbabu mit dem Rücken zum Basler Tor an den Ball.

Weil Mohamed Elyounoussi nicht konsequent genug verteidigt, kann sich der Berner drehen, in die Mitte passen und somit das Tor von Jean-Pierre Nsamé zum Ausgleich vorbereiten. «Das sind ärgerliche Ballverluste. Defensiv muss nicht immer alles schön aussehen. Man kann einen Ball auch einfach mal auf die Tribüne hauen», kritisiert Lang.

Elyounoussis Entschuldigung

FCB-Trainer Raphael Wicky, der seine Enttäuschung ebenso wenig wie sein Captain hat verbergen können, sah ein «einfaches, unnötiges Tor». Es sei sehr viel auf dem Spiel gestanden. «In so einem Spiel wird dann eben jeder kleine Fehler bestraft. Es fühlt sich nicht wie ein Punktgewinn an. Vor allem, wenn du in der zweiten Halbzeit nichts mehr zulässt vom Gegner.» Schlussendlich sei das Zweikampfverhalten vor dem Tor aber schlicht zu wenig, um einen Sieg über die Zeit bringen zu können.

Insbesondere Elyounoussi muss sich angesprochen fühlen. Diese Tatsache verschwieg auch Wicky nicht. Viel mehr erzählte er, dass er gleich nach Abpfiff mit dem Spieler geredet habe und dieser wisse, dass sein Verhalten nicht gut war.

«Er hat sich entschuldigt. Er hat erklärt, dass er auf Ballgewinn gehen wollte und dass es ihm leid tue, dass es nicht funktioniert hat.» Trotz all dieser Kritik rief Wicky aber auch noch einmal in Erinnerung, dass Elyounoussi ein Spieler in «nicht fortgeschrittenem Alter» sei, und der des Weiteren ein Offensiv-Akteur sei.

Die Probleme der Basler waren aber nicht nur in der Szene vor dem Gegentor zu erkennen. Denn wie schon gegen ZSKA Moskau am Dienstagabend gab man sich zu schnell zufrieden mit der komfortablen Lage, die eine Führung nun einmal ist. Gegen die Russen lagen die Basler ebenfalls in Front, am Ende kassierten sie eine 1:2-Pleite.