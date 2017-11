Zuvor hatte die Mannschaft von Lucien Favre in der Meisterschaft viermal in Serie verloren. Balotelli sorgte nicht nur für den einzigen Treffer, sondern sah in der 89. Minute für ein gefährliches Tackling auch die Rote Karte. Das italienische "Enfant terrible" weist nach 31 Ligue-1-Partien neben 21 Toren auch vier Platzverweise auf.

Nach dem vierten Saisonsieg hat Nice 13 Punkte auf dem Konto und drei Zähler Reserve auf den Barrage-Platz. Im letzten Jahr führte das Team aus Nizza zum gleichen Zeitpunkt die Tabelle mit 29 Punkten an.

Ligue 1. 12. Runde vom Sonntag:

Nice - Dijon 1:0 (1:0). - Tor: 40. Balotelli (Foulpenalty) 1:0. - Bemerkungen: Dijon ohne Rüfli (nicht im Aufgebot). 89. Rote Karte gegen Balotelli (Nice).

17.00 Uhr: Metz - Lille. Marseille - Caen. - 21.00 Uhr: Saint-Etienne - Lyon.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 12/32. 2. Monaco 12/28. 3. Nantes 12/23. 4. Lyon 11/22. 5. Marseille 11/21. 6. Saint-Etienne 11/18. 7. Caen 11/18. 8. Montpellier 12/16. 9. Bordeaux 12/16. 10. Rennes 12/15. 11. Troyes 12/15. 12. Toulouse 12/15. 13. Guingamp 12/14. 14. Angers 12/13. 15. Nice 12/13. 16. Dijon 12/12. 17. Amiens 11/11. 18. Strasbourg 12/10. 19. Lille 10/6. 20. Metz 11/3.