Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe die Engländer ihren letzten Verfolger um fünf Punkte distanziert hatten. Zwei Spiele vor Schluss ist das mehr als die halbe Miete. Spanien-Söldner Stanislav Lobotka hatte die Slowaken bereits in der 3. Minute in Führung gebracht. Eric Dier vor und Marcus Rashford wendeten im Wembley das Blatt aber für die nicht wirklich überzeugende Mannschaft von Trainer Gareth Southgate.

Ebenfalls mit mehr als einem Bein an der WM in Russland steht Titelverteidiger Deutschland, das als einziges Team neben der Schweiz noch ohne Verlustpunkt ist. Gegen ein bedenklich schwaches Norwegen zelebrierten die Spieler von Jogi Löw in Stuttgart ein Schützenfest. Mesut Özil, Julian Draxler und zweimal Timo Werner sorgten noch vor der Pause für eine 4:0-Führung. In der zweiten Hälfte erhöhten die eingewechselten Leon Goretzka und Mario Gomez für das hochverdiente 6:0.

Dass die Deutschen das WM-Ticket noch nicht ganz auf sicher haben, liegt an Nordirland. Die Nordiren feierten dank einem 2:0 gegen Tschechien erstmals in ihrer Geschichte fünf Siege in Folge - und alle fünf zu null. Sie festigten ihren 2. Platz, fünf Punkte hinter Deutschland. Im zweitletzten Spiel treffen sich die beiden Teams am 5. Oktober in Belfast zum "Spitzenkampf", in dem die Deutschen mit einem Unentschieden alles entscheiden können.

Gruppe C: Telegramme und Rangliste

Deutschland - Norwegen 6:0 (4:0)

Stuttgart. - 53'840 Zuschauer. - SR Mazeika (LTU). - Tore: 10. Özil 1:0. 17. Draxler 2:0. 21. Werner 3:0. 40. Werner 4:0. 50. Goretzka 5:0. 79. Gomez 6:0. - Bemerkungen: Deutschland ohne Gnabry, Schürrle (beide verletzt), Boateng, Götze, Höwedes, Mustafi, Neuer und Sané (alle nicht im Aufgebot). Norwegen bis 58. mit Elyounoussi (Basel).

Nordirland - Tschechien 2:0 (2:0). - Belfast. - 18'167 Zuschauer. - SR Orsato (ITA). - Tore: 28. Evans 1:0. 41. Brunt 2:0. - Bemerkungen: Tschechien mit Suchy (Basel) und Vaclik (Basel).

Aserbaidschan - San Marino 5:1 (2:0). - Baku. - 6500 Zuschauer. - SR Dabanovic (MNE). - Tore: 20. Ismailow 1:0. 25. Abdullajew 2:0. 57. Ismailow 3:0. 71. Cevoli (Eigentor) 4:0. 73. Palazzi 4:1. 81. Sadygow 5:1.

Rangliste: 1. Deutschland 8/24. 2. Nordirland 8/19. 3. Aserbaidschan 8/10. 4. Tschechien 8/9. 5. Norwegen 8/7. 6. San Marino 8/0.

Gruppe E: Telegramme und Rangliste

Polen - Kasachstan 4:0 (1:0). - Warschau. - 56'963 Zuschauer. - SR Treimanis (LVA). - Tore: 11. Milik 1:0. 74. Glik 2:0. 86. Lewandowski (Foulpenalty) 3:0.

Montenegro - Rumänien 1:0 (0:0). - Podgorica. - 9152 Zuschauer. - SR Thomson (SCO). - Tor: 75. Jovetic 1:0. - Bemerkung: Montenegro ab 92. mit Zverotic (Sion).

Armenien - Dänemark 1:4 (1:2). - Jerewan. - 5000 Zuschauer. - SR Madden (SCO). - Tore: 6. Korjan 1:0. 17. Delaney 1:1. 29. Eriksen 1:2. 82. Delaney 1:3. 93. Delaney 1:4.

Rangliste: 1. Polen 8/19. 2. Montenegro 8/16. 3. Dänemark 8/16. 4. Rumänien 8/9. 5. Armenien 8/6. 6. Kasachstan 8/2.

Gruppe F: Telegramme und Rangliste

England - Slowakei 2:1 (1:1)

Wembley, London. - 67'823 Zuschauer. - SR Turpin (FRA). - Tore: 3. Lobotka 0:1. 37. Dier 1:1. 59. Rashford 2:1. - Bemerkungen: England ohne Lallana, Pickford und Trippier (alle verletzt).

Schottland - Malta 2:0 (1:0). - Glasgow. - SR Kehlet (DEN). - Tore: 9. Berra 1:0. 49. Griffiths 2:0.

Slowenien - Litauen 4:0 (1:0). - Ljubljana. - 6230 Zuschauer. - SR Kovacs (ROU). - Tore: 24. Ilicic (Foulpenalty) 1:0. 61. Ilicic (Foulpenalty) 2:0. 82. Verbic 3:0. 90. Birsa 4:0.

Rangliste: 1. England 8/20. 2. Slowakei 8/15. 3. Slowenien 8/14. 4. Schottland 8/14. 5. Litauen 8/5. 6. Malta 8/0.