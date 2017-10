Wie verunsichert die Equipe des Niederländers Ronald Koeman derzeit ist, zeigte sich bereits in der Startphase. Vor heimischem Publikum im Goodison Park verzichtete Everton in der Startphase auf Offensivaktionen und verlegte sich auf das Kontern. Arsenal im Gegensatz dazu war ab der ersten Minute darauf bedacht, Trainer Arsène Wenger, der heute seinen 69. Geburtstag feiert, den Sieg und damit den Sprung auf einen Europacup-Platz zu schenken.

Das erste Präsent machten die Gunners dann aber dem Heimteam. Ausgerechnet der Schweizer Internationale Granit Xhaka stand in der 12. Minute am Ursprung der überraschenden Führung für Everton. Der 25-Jährige hatte im Spielaufbau der Gunners den entscheidenden Zweikampf gegen Idrissa Gueye verloren. Während Xhaka am Boden liegend auf den Pfiff des Unparteiischen wartete, traf Wayne Rooney aus 18 Metern zur Führung für die Mannschaft aus Liverpool.

Xhaka, der nach seinem Wechseln in die englische Hauptstadt nicht nur auf Wohlwollen gestossen war, machte seinen Patzer fünf Minuten vor der Pause wieder wett. Einen Weitschuss des Baslers konnte Jordan Pickford, der 30-Millionen-Pfund-Transfer von Everton, nur nach vorne abprallen lassen. Der spanische Arsenal-Verteidiger Nacho Monreal nutzte die Gelegenheit zum Ausgleich.

Ab diesem Moment war es um Everton geschehen. Arsenal verteilte den kriselnden "Toffees" keine weiteren Geschenke mehr. Mesut Özil (53.), Alexandre Lacazette (74.), Aaron Ramsey (90.) und Alexis Sanchez (95.) schossen Arsenal zum letztlich ungefährdeten Sieg und Everton mit Trainer Ronald Koeman weiter in die Krise. Bereits seit einigen Wochen gilt der Trainerstuhl des früheren Barcelona-Mittelfeldspielers als wacklig.

Premier League. 9. Runde vom Sonntag:

Everton - Arsenal 2:5 (1:1). - Tore: 12. Rooney 1:0. 40. Monreal 1:1. 53. Özil 1:2. 74. Lacazette 1:3. 90. Ramsey 1:4. 93. Niasse 2:4. 95. Sanchez 2:5. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. 69. Gelb-Rote Karte gegen Gueye (Everton/Foul).

Rangliste: 1. Manchester City 9/25 (32:4). 2. Manchester United 9/20 (22:4). 3. Tottenham Hotspur 8/17 (15:5). 4. Chelsea 9/16 (17:10). 5. Arsenal 9/16 (17:12). 6. Watford 9/15 (15:17). 7. Newcastle United 9/14 (10:8). 8. Liverpool 8/13 (13:12). 9. Burnley 9/13 (8:9). 10. Southampton 9/12 (8:9). 11. Huddersfield Town 9/12 (7:10). 12. Brighton & Hove Albion 9/11 (9:10). 13. West Bromwich Albion 9/10 (7:10). 14. Leicester City 9/9 (12:14). 15. Swansea City 9/8 (6:10). 16. West Ham United 9/8 (8:17). 17. Stoke City 9/8 (10:20). 18. Everton 9/8 (7:18). 19. Bournemouth 9/7 (6:13). 20. Crystal Palace 9/3 (2:19).