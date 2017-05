Belgien, mit dem Nationalteam an den letzten beiden grossen Endrunden Viertelfinalist, ist im internationalen Business ein relevanter Faktor. Die Liga gehört in Europa zu den Top 6 und produziert regelmässig neue Stars für die Premier League. Der Titelgewinn Weilers in dieser klassischen Fussball-Nation ist entsprechend hoch zu gewichten.

Der Rekordmeister ist in Brüssel eine Institution. Jeder Fehlpass löst in den diversen Zeitungen, welche den Verein täglich unter die Lupe nehmen, eine umfassende Debatte aus. Hier zählt nur der erste Platz. In Anderlecht muss man jeden dritten Tag gewinnen. In diesem Spannungsfeld wurde Weiler im letzten Sommer von der Klubspitze mit prägenden Worten vorgestellt: "Dieser Trainer wird die Identität von Anderlecht verändern."