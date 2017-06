Als Grund gibt er die enttäuschende Saison an, die mit dem 2:0-Sieg gegen Xamax eben erst zu Ende gegangen ist. Zuvor hatte Aarau zehn von zwölf Meisterschaftsspielen verloren. Allerdings hatte der ambitionierte FC Aarau in der Rückrunde schon vor der Vertragsverlängerung vom 6. April, an Schällibaums 55. Geburtstag, bloss drei von sieben Spielen gewonnen. Schliesslich resultierte der 5. Tabellenrang.

Man habe den Entscheid "dem Trainer und der Mannschaft umgehend mitgeteilt". Über die Suche nach einem Nachfolger will der Verein in den nächsten Tagen informieren.

Schällibaum hatte sich bis zuletzt optimistisch gegeben. Am Samstag sagte er zur az: "Noch bin ich nicht weg vom Fenster. Jedenfalls bin ich stolz auf das, was wir hier in den vergangenen knapp zwei Jahren geleistet haben." (mwa/SI)