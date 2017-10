45-Minuten-Fahrten ins Training

Und auch wenn er vom Leben in der Stadt und den schier endlosen Möglichkeiten schwärmt, die diese Metropole Bewohnern und Besuchern bietet, sagt er: «Vier Jahre in Russland waren genug für mich. Solange du da bist, ist es okay. Aber wenn du aussuchen kannst und es nur um den Lebensstil und nicht um den Fussball geht, dann willst du nicht zu viel Zeit dort verbringen.»

Zu gross waren ihm die Unterschiede zwischen jenen, die Luxus geniessen können, und dem Rest. Zu kompliziert die Besuche der Familie, die jedes Mal Anträge für ein Visum stellen musste. Zu schlecht die generelle Infrastruktur, «deren Renovation für die WM teilweise wirklich dringend nötig war». Und zu strapaziös schlussendlich auch das Leben als Fussballer.

Im Alltag war ein persönlicher Fahrer zwingend, Taxis sind keine Option, weil die Löhne in dieser Branche «schrecklich» und die Bedingungen damit «viel zu gefährlich» sind, wie Suchy sich erinnert. Aber nicht nur das: «An Auswärtsspiele muss man fliegen, weil die Distanzen so weit sind. Da ist man sofort zwei Tage weg von zu Hause. Das ist weder für den Spieler noch für die Familie einfach.» Die Geburt seiner Tochter habe diese Gefühle verstärkt. Jeden Tag 45 Minuten ins Training zu fahren und 45 Minuten wieder zurück – «und das auch nur ohne Stau» – das wollte er nicht mehr. «Trotzdem war ich glücklich in meiner Zeit dort und ich möchte die Erfahrung nicht missen.»

Denn sie hat ihm auch eine andere Fussballwelt gezeigt. Eine, in der regelmässig sechs Teams um den Titel kämpfen – die vier aus Moskau plus Zenit St. Petersburg sowie Rubin Kasan. «Sie alle hatten gute Kader, vor allem im Sturm waren beinahe nur Ausländer, die schon einen grossen Namen hatten», erzählt Suchy und erinnert sich an die Duelle mit Hulk, Seydou Doumbia oder Vagner Love. «Die starken Teams versuchen guten, gepflegten Fussball zu spielen.» Jene am Tabellenende hingegen setzen auf «defensiven, physischen und kampfbetonten Fussball.» Im Vergleich zu der Schweiz sei die Liga in seiner Zeit in Russland an der Spitze kompetitiver gewesen «und sie ist besser als ihr Ruf! Die meisten Leute kennen die Liga einfach nicht, haben keine Berührungspunkte mit ihr. Aber ich sehe die Qualität auf einem sehr guten Level.»

Für Suchy, der in seiner Zeit bei Spartak fliessend Russisch zu sprechen lernte, wäre aber noch mehr Potenzial vorhanden, würde es mehr Fluktuation und Ambitionen geben: «Russische Spieler haben aufgrund der hohen Löhne keine Motivation, das Land zu verlassen. Man sieht keine grossen Transfers von Russen nach Europa. Sie verdienen viel, haben alles und daher keinen Ansporn, in eine stärkere Liga zu gehen und sich weiterzuentwickeln. Das ist sehr schade, weil sie wirklich talentierte Spieler hätten. Aber ein Verbleib ist gemütlicher.» Und genau so hat er seine russischen Mitspieler erlebt: Sie gewöhnen sich nicht gerne an neue Orte, bleiben lieber in der Komfortzone im eigenen Land.» Suchy ist anders. Wissbegierig, ambitioniert. Vielleicht sagt er auch deshalb, dass er heute nicht mehr dort leben könnte. Die emotionale Rückkehr kann er trotzdem kaum erwarten.