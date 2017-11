Zuvor haben wir alles in die Wege geleitet, dass die Nati hier trainieren kann. Ansonsten werde ich oft nach meiner Meinung gefragt. Zum Sportlichen, zum Nachwuchs. Ich bin überall involviert. Dazu gehören auch repräsentative Pflichten.

Obwohl sie gegen aussen kaum wahrgenommen werden.

Von den Medien vielleicht. Am Sonntag, während des Spiels gegen YB, hatten wir ein offizielles Essen vom Nordirischen und vom Schweizerischen Fussballverband. Da habe ich den FCB vertreten. Oder vor dem Spiel gegen ZSKA Moskau hatten wir BKB-Kunden zu Gast. Da gebe ich dann ein Interview und unterhalte mich mit den Leuten. Das wird sehr geschätzt. Und so gibt es 1000 kleine Dinge – wie etwa auch die Tatsache, dass ich bisher alle unsere Spiele live gesehen habe.

Ja?

Das ist ein wichtiger Punkt. Es hiess ja immer wieder, Brigger sei nie vor Ort. Also sorry, da scheinen gewisse Leute etwas übersehen zu haben – ich war bisher an jedem Heim- und Auswärtsspiel.

Okay. Sie sind nun rund 100 Tage im Amt. Wo hat es Sie in diesen Tagen am meisten gebraucht?

Das ist ziemlich schwierig zu beantworten. Am meisten lernen wir, wenn es nicht gut geht, oder in Situationen, in denen es ein bisschen brennt, Druck aufkommt, ein bisschen harzt. Das sind ja immer schwierige Momente. Da ruhig zu bleiben ist zentral. Und das haben wir nach dem St. Gallen-Spiel gemacht. Drei Tage später kam der Sieg gegen den FCZ – und alles wurde besser.

Sie sind für den sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg des FC Basel verantwortlich. Für 2017 hat Ihr Präsident Transfereinnahmen von 22 Millionen Franken budgetiert. Das werden Sie nie reinholen. Macht Sie das nervös?

Das ist eine gute Frage. Es hängt vieles davon vom Erfolg der ersten Mannschaft ab. Und das Momentum ist derzeit noch nicht bei uns. Es stehen uns andere vor der Sonne. Der Gegner vom letzten Sonntag zum Beispiel. Aber die Saison ist noch lang – und auch für YB wird sie sehr lang. Ein gewisser Marktwert hängt auch davon ab, wie es dem Team läuft. Aber ich mache mir keine Sorgen, denn unser Team hat Qualität. Im Winter, spätestens nächsten Sommer wird … äh, wie sagt man «mouvement»?

Bewegung.

Danke. Bewegung in den Markt kommen. Und Oberlin kennt nun dank seinem Tor die ganze Welt. Das wird sich irgendwann auszahlen. Es muss. Denn der Präsident stellt uns diese Frage natürlich auch.