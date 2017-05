Nach drei schwierigen Jahren mit nur wenig Spielpraxis sind genug für Lars Unnerstall: Der 26-jährige Torhüter verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim deutschen Zweitligaklub Fortuna Düsseldorf nicht und heuert beim VVV Venlo in Holland an.

Der frühere Schalke und Nachwuchsnationalspieler Deutschlands lieferte sich in Düsseldorf einen Zweikampf mit dem ehemaligen Bayner-Torhüter Michael Rensing, den er verlor. Deshalb kam er in den drei Jahren im Kader der Fortuna nur zu zwölf Einsätzen in der 2. Bundesliga.

Publikumsliebling beim FC Aarau

Vor seiner Zeit in Düsseldorf hatte Unerstall während eines halben Jahres als Leihgabe von Schalke das Tor des FC Aarau in der Super League gehütet und war dort schnell zum Publikumsliebling geworden. Immer wieder kursierten seither –befeuert durch seine undankbare Situation bei der Fortuna – Gerüchte, dass Unnerstall allenfalls zum FCA zurückkehren könnte. Bewahrheitet haben sich diese Gerüchte allerdings nie.