Es kribbelt. Zwei Tage vor dem Kracher gegen die Schweiz steigt die Aufregung auch bei Gary Thompson. «Es wird laut werden im Windsor Park. Sehr laut», sagt der 61-Jährige und schmunzelt. So, als würde den Schweizern am Donnerstag Sehen und, vor allem, Hören vergehen. «Die Green and White Army wird alles geben.